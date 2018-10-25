Багато кримчан покинули окуповані території, щоб не служити в армії РФ - правозахисник

"Досить багато свідків свідчать про те, що вони були змушені покинути окупований Крим через страх того, що вони будуть призвані до рядів збройних сил РФ. Звичайно вже ми можемо говорити про інший міжнародний злочин, як, наприклад, примусове переміщення населення… Наскільки ми знаємо понад 30 тисяч ВПО є з Криму і звичайно багато людей, особливо молодих людей, були змушені переміститись на материкову територію України для того, що, зокрема уникнути такого призову", - повідомив Віталій Набуховий.

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Крім того юрист ГО "Українська Гельсінська спілка з прав людини" Максим Тимочко заявив, що на сьогодні у так званих "судах" Криму було винесено 33 вироки щодо жителів Криму за ухилення від служби в збройних сил Росії

"Для того щоб довести факт того, що людей (кримчан – ред.) примушують, а не те, що вони добровільно їдуть (до армії РФ – ред.), нами був проведений аналіз роботи так званих "судів" у Криму. Він показав, що на момент направлення подання до Міжнародного кримінального суду було винесено 30 вироків щодо жителів Криму за ухилення від служби в ЗС Росії, ще 5 вироків перебували в суді. На даний момент у нас є інформація про те, що винесено 33 вироки і ще 3 справи знаходяться в суді. Також є інформація, що 4 справи порушені стосовно кримчан були закриті судом - умовою закриття було визнання своєї провини і публічна заява про готовність служити в ЗС РФ", - повідомив Максим Тимочко.

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Нагадаємо, до Міжнародного кримінального суду в Гаазі передали звернення про злочини російських державних органів на території тимчасово окупованого Криму щодо незаконного примусу кримчан до служби в армії РФ. Про це під час прес-конференції заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.



Як повідомляв УНН, за даними моніторингової місії з прав людини в Україні до армії Росії з 2015 року призвали 12 тис. жителів Криму.