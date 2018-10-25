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До суду в Гаазі передали матеріали щодо примусу кримчан служити в армії РФ

До суду в Гаазі передали матеріали щодо примусу кримчан служити в армії РФ

Київ • УНН

 • 10054 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. До Міжнародного кримінального суду в Гаазі передали звернення про злочини російських державних органів на території тимчасово окупованого Криму щодо незаконного примусу кримчан до служби в армії РФ. Про це під час прес-конференції заявив юрист ГО "Українська Гельсінська спілка з прав людини" Максим Тимочко, передає кореспондент УНН.

“Це порушення, яке стосується незаконного примушування до служби в збройних силах РФ, яке проводиться окупаційною владою (Криму — ред.) з 2015 року і по сьогоднішній день. Робиться це абсолютно відкрито, РФ не приховує цього факту — вони і надалі, навіть у 2018 році продовжують цю незаконну політику. Протягом 2017-2018 років прокуратура АР Крим разом з правозахисниками збирали докази цього порушення і результатом цього стало подання відповідного повідомлення до Міжнародного кримінального суду (МКС), яке було направлено 17 жовтня 2018 року з надією, що офіс прокурора МКС буде у подальшому розслідувати цей злочин і передасть цю справу на розгляд Міжнародному кримінальному суду”, — повідомив М.Тимочко.

Як повідомляв УНН, за даними моніторингової місії з прав людини  в Україні до армії Росії з 2015 року призвали 12 тис. жителів Криму.

Українські Національні Новини

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