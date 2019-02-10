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BAFTA-2019: назван лучший фильм года по мнению Британской киноакадемии

BAFTA-2019: назван лучший фильм года по мнению Британской киноакадемии

Киев  •  УНН

 • 9870 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Лучшим фильмом, по версии Британской академии кино и телеискусства (BAFTA), стала черно-белая мексиканская лента режиссера Альфонсо Куарона “Рома”, сообщает Reuters. Церемония вручения наград традиционно прошла в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, передает УНН.

Историческая лента “Фаворитка” (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм.

В фильме рассказывается про ожесточенную борьбу в начале XVIII века Сары Черчилль (ее роль исполнила британская актриса Рэйчел Вайс) и ее кузины Абигейл (Эмма Стоун) за благосклонность королевы Анны (Оливия Колман). Все более слабеющая умственно и физически королева, которой суждено стать последней представительницей династии Стюартов, попадает во власть своих фавориток, которые готовы на все, чтобы установить контроль над монархом.

Победитель в номинации “Лучший британский фильм” по традиции называется в начале церемонии вручения премий BAFTA. В этом году ее вновь вела британская актриса Джоанна Ламли. В прошлом году она сменила на этом поприще писателя, актера Стивена Фрая, который вел церемонию на протяжении 12 лет.

Актер Рами Малек получил в воскресенье награду Британской академии кино и телевизионных искусств в номинации “Лучшая мужская роль”. Награду 37-летнему актеру принесло исполнение роли вокалиста Фредди Меркьюри группы Queen в биографической ленте “Богемская рапсодия” (Bohemian Rhapsody).

Это первая премия BAFTA для актера, который ранее был удостоен за эту роль “Золотого глобуса”, премии Гильдии актеров, а также номинирован на Оскар.

“Богемская рапсодия” ожидаемо получила и награду в технической номинации “Лучший звук”. Команда, работавшая над фильмом, проделала огромную работу, сводя воедино для музыкальных номеров голоса покойного Меркьюри (1946-1991), Малека и канадского певца Марка Мартела, известного как “вокальный двойник” Меркьюри. Кроме того, для картины был искусственно воссоздан рев толпы, подпевавшей Queen на знаменитом концерте Live Aid в 1985 году.

Лучшим актером второго плана британское жюри признало американца Махершалу Али, исполнившего роль знаменитого джазмена Дона Ширли (1927-2013) в фильме “Зеленая Книга” (Green Book).

Актриса Оливия Колман получила в воскресенье награду BAFTA в номинации “Лучшая женская роль”. Награду 45-летней актрисе принесло исполнение роли королевы Анны в историческом фильме “Фаворитка” (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.

Ранее за эту роль Колман была удостоена “Золотого глобуса”, Кубка Вольпи на Венецианском кинофестивале, а также номинирована на “Оскар”.

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон удостоен награды BAFTA в номинации “Лучшая режиссерская работа”.

Престижную премию 57-летнему мексиканцу принесла драма “Рома” (Roma), повествующая о драматичной судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах.

Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии BAFTA между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: “Золотого глобуса” (прошла 6 января в Лос-Анджелесе) и “Оскара” (состоится в Голливуде 24 февраля). Пресса всегда внимательно следит за тем, насколько совпадает выбор жюри этих трех киноконкурсов англоязычного мира.

Напоминем, рекордное количество номинаций BAFTA-2019 получил фильм с Эммой Стоун.

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