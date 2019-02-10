BAFTA-2019: названо найкращий фільм року на думку Британської кіноакадемії

Історична стрічка “Фаворитка” (The Favourite) грецького режисера Йоргоса Лантімоса удостоєна премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) як кращий британський фільм.

У фільмі розповідається про жорстоку боротьбу на початку XVIII століття Сари Черчілль (її роль виконала британська актриса Рейчел Вайс) і її кузини Абігейл (Емма Стоун) за прихильність королеви Анни (Олівія Колман). Королева, яка все більше слабшає розумово і фізично, якій судилося стати останньою представницею династії Стюартів, потрапляє під владу своїх фавориток, які готові на все, щоб встановити контроль над монархом.

Переможець в номінації “Кращий британський фільм” за традицією називається на початку церемонії вручення премій BAFTA. Цього року її знову вела британська актриса Джоанна Ламлі. У минулому році вона змінила на цьому терені письменника, актора Стівена Фрая, який вів церемонію протягом 12 років.

Актор Рамі Малек отримав у неділю нагороду Британської академії кіно і телевізійних мистецтв в номінації “Краща чоловіча роль”. Нагороду 37-річному акторові принесло виконання ролі вокаліста Фредді Меркьюрі гурту Queen у біографічній стрічці “Богемська рапсодія” (Bohemian Rhapsody).

Це перша премія BAFTA для актора, який раніше був удостоєний за цю роль “Золотого глобуса”, премії Гільдії акторів, а також номінований на Оскар.

“Богемська рапсодія” очікувано здобула й нагороду в технічній номінації “Кращий звук”. Команда, яка працювала над фільмом, проробила величезну роботу, зводячи воєдино для музичних номерів голосу покійного Меркьюрі (1946-1991), Малека і канадського співака Марка Мартела, відомого як “вокальний двійник” Меркьюрі. Крім того, для картини був штучно відтворений рев натовпу, який підспівував Queen на знаменитому концерті Live Aid в 1985 році.

Кращим актором другого плану британське журі визнало американця Махершалу Алі, який виконав роль знаменитого джазмена Дона Ширлі (1927-2013) у фільмі “Зелена Книга” (Green Book).

Актриса Олівія Колман отримала в неділю нагороду BAFTA в номінації “Краща жіноча роль”. Нагороду 45-річній актрисі принесло виконання ролі королеви Анни в історичному фільмі “Фаворитка” (The Favourite) грецького режисера Йоргоса Лантімоса.

Раніше за цю роль Колман була удостоєна “Золотого глобуса”, Кубка Вольпі на Венеціанському кінофестивалі, а також номінована на “Оскар”.

Мексиканський режисер Альфонсо Куарон удостоєний нагороди BAFTA в номінації “Краща режисерська робота”.

Престижну премію 57-річному мексиканцю принесла драма “Рома” (Roma), що оповідає про драматичну долю мексиканської сім’ї в 1970-х роках.

Британська академія традиційно оголошує імена лауреатів премії BAFTA між церемоніями присудження двох головних нагород світу кіномистецтва в США: “Золотого глобуса” (пройшла 6 січня в Лос-Анджелесі) і “Оскара” (відбудеться в Голлівуді 24 лютого). Преса завжди уважно стежить за тим, наскільки збігається вибір журі цих трьох кіноконкурсів англомовного світу.

Нагадуємо, рекордну кількість номінацій BAFTA-2019 отримав фільм з Еммою Стоун.