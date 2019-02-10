BAFTA-2019: названо найкращий фільм року на думку Британської кіноакадемії

ukru
22 березня, 17:51 • 94757 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 133506 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 109380 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 108932 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 100859 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103698 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152884 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168538 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155178 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 251669 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
5 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 50040 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 80146 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 36569 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 45286 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 32234 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 168025 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 251668 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 213838 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 198496 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 164956 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 63740 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 59821 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 74820 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 56453 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 86459 перегляди
Актуальне
BAFTA-2019: названо найкращий фільм року на думку Британської кіноакадемії

BAFTA-2019: названо найкращий фільм року на думку Британської кіноакадемії

Київ • УНН

 • 9871 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Кращим фільмом, за версією Британської академії кіно-і телемистецтва (BAFTA), стала чорно-біла мексиканська стрічка режисера Альфонсо Куарона “Рома”, повідомляє Reuters. Церемонія вручення нагород традиційно пройшла в Королівському Альберт-Холі в Лондоні, передає УНН.

Історична стрічка “Фаворитка” (The Favourite) грецького режисера Йоргоса Лантімоса удостоєна премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) як кращий британський фільм.

У фільмі розповідається про жорстоку боротьбу на початку XVIII століття Сари Черчілль (її роль виконала британська актриса Рейчел Вайс) і її кузини Абігейл (Емма Стоун) за прихильність королеви Анни (Олівія Колман). Королева, яка все більше слабшає розумово і фізично, якій судилося стати останньою представницею династії Стюартів, потрапляє під владу своїх фавориток, які готові на все, щоб встановити контроль над монархом.

Переможець в номінації “Кращий британський фільм” за традицією називається на початку церемонії вручення премій BAFTA. Цього року її знову вела британська актриса Джоанна Ламлі. У минулому році вона змінила на цьому терені письменника, актора Стівена Фрая, який вів церемонію протягом 12 років.

Актор Рамі Малек отримав у неділю нагороду Британської академії кіно і телевізійних мистецтв в номінації “Краща чоловіча роль”. Нагороду 37-річному акторові принесло виконання ролі вокаліста Фредді Меркьюрі гурту Queen у біографічній стрічці “Богемська рапсодія” (Bohemian Rhapsody).

Це перша премія BAFTA для актора, який раніше був удостоєний за цю роль “Золотого глобуса”, премії Гільдії акторів, а також номінований на Оскар.

“Богемська рапсодія” очікувано здобула й нагороду в технічній номінації “Кращий звук”. Команда, яка працювала над фільмом, проробила величезну роботу, зводячи воєдино для музичних номерів голосу покійного Меркьюрі (1946-1991), Малека і канадського співака Марка Мартела, відомого як “вокальний двійник” Меркьюрі. Крім того, для картини був штучно відтворений рев натовпу, який підспівував Queen на знаменитому концерті Live Aid в 1985 році.

Кращим актором другого плану британське журі визнало американця Махершалу Алі, який виконав роль знаменитого джазмена Дона Ширлі (1927-2013) у фільмі “Зелена Книга” (Green Book).

Актриса Олівія Колман отримала в неділю нагороду BAFTA в номінації “Краща жіноча роль”. Нагороду 45-річній актрисі принесло виконання ролі королеви Анни в історичному фільмі “Фаворитка” (The Favourite) грецького режисера Йоргоса Лантімоса.

Раніше за цю роль Колман була удостоєна “Золотого глобуса”, Кубка Вольпі на Венеціанському кінофестивалі, а також номінована на “Оскар”.

Мексиканський режисер Альфонсо Куарон удостоєний нагороди BAFTA в номінації “Краща режисерська робота”.

Престижну премію 57-річному мексиканцю принесла драма “Рома” (Roma), що оповідає про драматичну долю мексиканської сім’ї в 1970-х роках.

Британська академія традиційно оголошує імена лауреатів премії BAFTA між церемоніями присудження двох головних нагород світу кіномистецтва в США: “Золотого глобуса” (пройшла 6 січня в Лос-Анджелесі) і “Оскара” (відбудеться в Голлівуді 24 лютого). Преса завжди уважно стежить за тим, наскільки збігається вибір журі цих трьох кіноконкурсів англомовного світу.

Нагадуємо, рекордну кількість номінацій BAFTA-2019 отримав фільм з Еммою Стоун.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,726.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,009.16