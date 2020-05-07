"Бабий Яр" хочет восстановить Общественный совет и оценит деятельность Хржановского до конца года

Учитывая общественный резонанс последних недель в СМИ и социальных сетях вокруг художественного руководителя проекта "Бабий Яр", а также после отдельных непосредственных обращений к членам Наблюдательного Совета, мы хотим заявить... целью Фонда было и остается создание музея, который рассказывает о трагедии Бабьего Яра. Рядом с концепцией музея был создан исторический нарратив, над которым работали авторитетные международные историки и широко обсуждался представителями украинской общественности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "ни концепция музея, ни исторический нарратив не изменились и не изменяются в результате каких-либо профессиональных назначений".

"Способы художественного воплощения идей музея разрабатываются профессионалами и результаты их работы будут представлены на обсуждение Наблюдательного Совета и широкой общественности к концу этого года. Только после этого мы сможем предоставить справедливую оценку работе Ильи Хржановского и его команды", - отмечается в заявлении.

В Наблюдательном Совете подчеркнули, что своим участием в проекте гарантируется "соблюдения этических и профессиональных норм научного подхода в создании мемориала".

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"Мы заинтересованы в активном участии украинской общественности в этом проекте и хотим, чтобы Общественный Совет не только возобновил свою работу, но и расширил ее. Очевидно, что авторитетных деятелей искусств, культуры и науки Украины, обратившихся к нам с критикой, безусловно волнует судьба этого проекта. Мы были бы рады видеть их среди членов Общественного Совета Фонда, участвующих в конструктивной критике нашей работы", - уточнили в Наблюдательном совете.

Также в заявлении призывают власти делегировать своего представителя в Наблюдательный Совет.

Как сообщалось ранее в УНН, комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики прислал заявление в Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" о том, что не должен режиссер Илья Хржановский, автор скандального фильма "Дау. Дегенерация", быть причастным к деятельности Мемориального центра.

Напомним, 22 апреля прокуратура начала уголовное производство относительно возможного пытки несовершеннолетних, вероятно, из числа детей-сирот, во время съемок кинофильма "ДАУ.Дегенерация". Во время съемок киноленты детям могли причинить физическую боль или нанести моральный ущерб насильственными действиями.

При этом, в благотворительном фонде (БФ) Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" считают, что "значительный общественный резонанс", который был вызван ситуацией вокруг фильмов режиссера Ильи Хржановского, преждевременный и призывают дождаться результатов проверок правоохранительных органов.