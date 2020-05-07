"Бабин Яр" хоче відновити Громадську раду і оцінить діяльність Хржановського до кінця року

Зважаючи на громадський резонанс останніх тижнів у ЗМІ та соціальних мережах навколо художнього керівника проекту "Бабин Яр", а також після окремих безпосередніх звернень до членів Наглядової Ради, ми хочемо заявити... метою Фонду було й залишається створення музею, який розповідає про трагедію Бабиного Яру. Поруч із концепцією музею був створений історичний наратив, над яким працювали авторитетні міжнародні історики і який широко обговорювався представниками української громадськості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "ні концепція музею, ні історичний наратив не змінилися і не змінюються внаслідок будь-яких професійних призначень".

"Способи художнього втілення ідей музею розробляються професіоналами і результати їхньої роботи будуть представлені на обговорення Наглядової Ради і широкої громадськості до кінця цього року. Тільки після цього ми зможемо надати справедливу оцінку роботі Іллі Хржановського та його команди", - зазначається у заяві.

У Наглядовій Раді наголосили, що своєю участю у проекті гарантується "дотримання етичних та професійних норм наукового підходу у створенні меморіалу".

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"Ми зацікавлені в активній участі Української громадськості у цьому проєкті і хочемо, щоб Громадська Рада не тільки відновила свою роботу, але й розширила її. Вочевидь, що авторитетних діячів мистецтв, культури і науки України, які звернулися до нас із критикою, безперечно хвилює доля цього проекту. Ми були б раді бачити їх серед членів Громадської Ради Фонду, які беруть участь в конструктивній критиці нашої роботи", - уточнили у Наглядовій Раді.

Також у заяві закликають владу делегувати свого представника до Наглядової Ради.

Як повідомлялося раніше в УНН, комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики надіслав заяву в Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" про те, що не має бути режисер Ілля Хржановський, автор скандального фільму "ДАУ. Дегенерація", дотичним до діяльності Меморіального центру.

Нагадаємо, 22 квітня прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо можливого катування неповнолітніх, вірогідно, з числа дітей-сиріт, під час зйомок кінофільму "ДАУ.Дегенерація". Під час зйомок кінострічки дітям могли заподіяти фізичний біль або завдати моральних страждань насильницькими діями.

При цьому, у благодійному фонді (БФ) Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" вважають, що "значний суспільний резонанс", який був викликаний ситуацією навколо фільмів режисера Іллі Хржановського, є передчасним та закликають дочекатись результатів перевірок правоохоронних органів.