Б.Тодуров спас тысячи жизней в то время, когда такие как У.Супрун их загубили - В.Рабинович

"Я сейчас подготовил депутатский запрос о незаконности пребывания Супрун в должности (и.о. министра здравоохранения - ред.). Согласно законам Украины, и.о. министра можно быть 3 месяца, потом должно быть представление на министра. Она незаконно занимает свою должность сегодня и это дерзкое нарушение закона Украины ", - отметил он.

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Комментируя конфликтную ситуацию,что сложиласть между известным украинским хирургом Б.Тобуровим и У.Супрун, В.Рабинович отметил: "Борис Тодуров своим операциям доказал, что он один из самых ведущих украинцев. А кто такая Супрун мы даже не знаем. Такие как Тодуров спасли тысячи жизней, а такие как Супрун их погубили. Я считаю, что должно быть расследование! И как только откроются последствия (ее работы - ред.) я немедленно буду поднимать вопрос о том, чтобы это был заслушано! ".

Нардеп назвал выезд за границу таких специалистов как Б.Тодуров методическим уничтожением страны.

"Сколько мы будем это терпеть - я не знаю. Сегодня даю запрос и во вторник буду в Раде бить во все колокола. Я не знаю, что с нами будет происходить, если мы не защищаем наших людей. Для меня Тодуров - лучший человек Украины, а Супрун - никто ", - отметил он.

Напомним, ведущий украинский хирург Б.Тодуров получил приглашение на работу за границей .