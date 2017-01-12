Б.Тодуров врятував тисячі життів у той час, коли такі як У.Супрун їх занапастили - В.Рабінович
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Нардеп Вадим Рабінович підготував депутатський запит на Кабінету міністрів України щодо легітимності перебування на посаді в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун. За його словами, наразі вона виконує свої обов’язки у порушення законів України. При цьому, політик закликав розслідувати роботу У.Супрун, зокрема, в частині озвучених на її адресу питань збоку провідного українського кардіохірурга Бориса Тодурова. Про це В.Рабінович сказав у коментарів УНН.
“Я зараз підготував депутатський запит щодо незаконності перебування Супрун на посаді (в.о. міністра охорони здоров’я — ред.). Відповідно до законів України, в.о міністра можна бути 3 місяці, потім має бути подання на міністра. Вона незаконно займає свою посаду сьогодні і це зухвале порушення закону України”, — зазначив він.
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Коментуючи конфліктну ситуацію, що склалася між відомим українським хірургом Б.Тобуровим та У.Супрун, В.Рабінович зазначив: “Борис Тодуров своїми операціями довів, що він один з найбільш провідних українців. А хто така Супрун ми навіть не знаємо. Такі як Тодуров врятували тисячі життів, а такі як Супрун їх занапастили. Я вважаю, що має бути розслідування! І як тільки відкриється наслідок (її роботи — ред.) я негайно буду піднімати питання про те, щоб це було заслухано!”.
Нардеп назвав виїзд за кордон таких фахівців як Б.Тодуров методичним знищенням країни.
“Скільки ми будемо це терпіти — я не знаю. Сьогодні даю запит і у вівторок буду в Раді бити в усі дзвони. Я не знаю, що з нами відбуватимуться, якщо ми не захищаємо наших людей. Для мене Тодуров — найкраща людина України, а Супрун — ніхто”, — наголосив він.
Нагадаємо, провідний український хірург Б.Тодуров отримав запрошення на роботу за кордоном.