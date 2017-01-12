Б.Тодуров врятував тисячі життів у той час, коли такі як У.Супрун їх занапастили - В.Рабінович

“Я зараз підготував депутатський запит щодо незаконності перебування Супрун на посаді (в.о. міністра охорони здоров’я — ред.). Відповідно до законів України, в.о міністра можна бути 3 місяці, потім має бути подання на міністра. Вона незаконно займає свою посаду сьогодні і це зухвале порушення закону України”, — зазначив він.

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Коментуючи конфліктну ситуацію, що склалася між відомим українським хірургом Б.Тобуровим та У.Супрун, В.Рабінович зазначив: “Борис Тодуров своїми операціями довів, що він один з найбільш провідних українців. А хто така Супрун ми навіть не знаємо. Такі як Тодуров врятували тисячі життів, а такі як Супрун їх занапастили. Я вважаю, що має бути розслідування! І як тільки відкриється наслідок (її роботи — ред.) я негайно буду піднімати питання про те, щоб це було заслухано!”.

Нардеп назвав виїзд за кордон таких фахівців як Б.Тодуров методичним знищенням країни.

“Скільки ми будемо це терпіти — я не знаю. Сьогодні даю запит і у вівторок буду в Раді бити в усі дзвони. Я не знаю, що з нами відбуватимуться, якщо ми не захищаємо наших людей. Для мене Тодуров — найкраща людина України, а Супрун — ніхто”, — наголосив він.

Нагадаємо, провідний український хірург Б.Тодуров отримав запрошення на роботу за кордоном.