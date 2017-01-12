Б.Тодуров врятував тисячі життів у той час, коли такі як У.Супрун їх занапастили - В.Рабінович

ukru
16:27 • 12884 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

15:09 • 79287 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
12:49 • 102319 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 141563 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 142197 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 151159 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 282189 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 311357 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 206526 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 221704 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1.9 м/с
58 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 170055 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

28 березня, 07:34 • 133855 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 92028 перегляди
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

12:13 • 76531 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 76673 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

15:09 • 79180 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 282150 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 311327 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 235095 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 309035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 4778 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

15:27 • 23528 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 76673 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 92028 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 127100 перегляди
Актуальне
Б.Тодуров врятував тисячі життів у той час, коли такі як У.Супрун їх занапастили - В.Рабінович

Б.Тодуров врятував тисячі життів у той час, коли такі як У.Супрун їх занапастили - В.Рабінович

Київ • УНН

 • 19171 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Нардеп Вадим Рабінович підготував депутатський запит на Кабінету міністрів України щодо легітимності перебування на посаді в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун. За його словами, наразі вона виконує свої обов’язки у порушення законів України. При цьому, політик закликав розслідувати роботу У.Супрун, зокрема, в частині озвучених на її адресу питань збоку провідного українського кардіохірурга Бориса Тодурова. Про це В.Рабінович сказав у коментарів УНН.

“Я зараз підготував депутатський запит щодо незаконності перебування Супрун на посаді (в.о. міністра охорони здоров’я — ред.). Відповідно до законів України, в.о міністра можна бути 3 місяці, потім має бути подання на міністра. Вона незаконно займає свою посаду сьогодні і це зухвале порушення закону України”, — зазначив він.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У.Супрун вже більше місяця є нелегітимним в.о. міністра охорони здоров’я

Коментуючи конфліктну ситуацію, що склалася між відомим українським хірургом Б.Тобуровим та У.Супрун, В.Рабінович зазначив: “Борис Тодуров своїми операціями довів, що він один з найбільш провідних українців. А хто така Супрун ми навіть не знаємо. Такі як Тодуров врятували тисячі життів, а такі як Супрун їх занапастили. Я вважаю, що має бути розслідування! І як тільки відкриється наслідок (її роботи — ред.) я негайно буду піднімати питання про те, щоб це було заслухано!”.

Нардеп назвав виїзд за кордон таких фахівців як Б.Тодуров методичним знищенням країни.

“Скільки ми будемо це терпіти — я не знаю. Сьогодні даю запит і у вівторок буду в Раді бити в усі дзвони. Я не знаю, що з нами відбуватимуться, якщо ми не захищаємо наших людей. Для мене Тодуров — найкраща людина України, а Супрун — ніхто”, — наголосив він.

Нагадаємо, провідний український хірург Б.Тодуров отримав запрошення на роботу за кордоном.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Tesla
$263.40
Brent
$72.58
Bitcoin
$84,051.00
S&P 500
$5,601.46
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,118.16
Ethereum
$1,872.12