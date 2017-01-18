Б.Обама о дочерях: не пойдут в политику, потому что повлияла жена

"Мои дочери это нечто. Они каждый день удивляют меня, поэтому когда мы общаемся на эти темы выборов, то нам интересно что они думают. Ну и они были разочарованы (результатами выборов - ред.). Но мы их учим, что чтобы не случилось надо идти дальше. И ни одна из них не будет заниматься политикой и это однозначно от влияния их матери ", - сказал он.

Как сообщал УНН, президент США Барак Обама заявил, что после того как он уйдет с должности, он хочет обдумать все что было, просто помолчать и пописать.