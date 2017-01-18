Б.Обама о дочерях: не пойдут в политику, потому что повлияла жена
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент США Барак Обама во время своей итоговой пресс-конференции в качестве президента США рассказал о своих дочерях и заверил, что они в политику никогда не пойдут, потому что на них оказала влияние его жена Мишель, передает УНН.
"Мои дочери это нечто. Они каждый день удивляют меня, поэтому когда мы общаемся на эти темы выборов, то нам интересно что они думают. Ну и они были разочарованы (результатами выборов - ред.). Но мы их учим, что чтобы не случилось надо идти дальше. И ни одна из них не будет заниматься политикой и это однозначно от влияния их матери ", - сказал он.
Как сообщал УНН, президент США Барак Обама заявил, что после того как он уйдет с должности, он хочет обдумать все что было, просто помолчать и пописать.