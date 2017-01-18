Б.Обама про доньок: не підуть в політику, бо вплинула дружина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент США Барак Обама під час своєї підсумкової прес-конференції у якості президента США розповів про своїх доньок та запевнив, що вони політику ніколи не підуть, бо вплинула на них його дружина Мішель, передає УНН.
“Мої доньки це щось. Вони кожного дня дивують мене, тому коли ми спілкуємося на ці теми виборів, то нам цікаво що вони думають. Ну і вони були розчаровані (результатами виборів — ред.). Але ми їх вчимо, що щоб не сталося треба йти далі. І ні одна з них не буде займатися політикою і це однозначно від впливу їх матері,” — сказав він.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама заявив, що після того як він піде з посади, він хоче обдумати все що було, просто помовчати та пописати.