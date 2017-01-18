Б.Обама про доньок: не підуть в політику, бо вплинула дружина

“Мої доньки це щось. Вони кожного дня дивують мене, тому коли ми спілкуємося на ці теми виборів, то нам цікаво що вони думають. Ну і вони були розчаровані (результатами виборів — ред.). Але ми їх вчимо, що щоб не сталося треба йти далі. І ні одна з них не буде займатися політикою і це однозначно від впливу їх матері,” — сказав він.

Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама заявив, що після того як він піде з посади, він хоче обдумати все що було, просто помовчати та пописати.