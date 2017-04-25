Б.Обама вернулся к общественной жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. После трехлетнего перерыва Барак Обама решил вернуться к общественной жизни передает со ссылкой на "Голос Америки" .
Б.Обама после трехлетнего перерыва возвращается к общественной жизни. Об этом сорок четвёртый президент США сообщил в понедельник в Чикаго. В частности, среди первоочередных проблем Б.Обама выделил финансовую неравенство, изменения климата и несправедливость в уголовном юридической системе.
После завершения своей президентской каденции, Б.Обама жил частной жизнью, стараясь не вмешиваться в политические споры в США.
Напомним, что Б.Обама хочет написать книгу мемуаров о своем президентстве.