Б.Обама вернулся к общественной жизни

Б.Обама после трехлетнего перерыва возвращается к общественной жизни. Об этом сорок четвёртый президент США сообщил в понедельник в Чикаго. В частности, среди первоочередных проблем Б.Обама выделил финансовую неравенство, изменения климата и несправедливость в уголовном юридической системе.

После завершения своей президентской каденции, Б.Обама жил частной жизнью, стараясь не вмешиваться в политические споры в США.

Напомним, что Б.Обама хочет написать книгу мемуаров о своем президентстве.