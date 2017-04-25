Б.Обама повернеться до громадського життя

Б.Обама після трирічної перерви повертається до громадського життя. Про це сорок четвертий президент США повідомив у понеділок в Чикаго. Зокрема серед першочергових проблем Б.Обама виділив фінансову нерівність, зміни клімату та несправедливсть в кримінальній юридичній системі.

Після завершення своєї президентської каденції, Б. Обама жив приватним життям, намагаючись не втручатись в політичні суперечки в США.

Нагадаємо, що Б.Обама хоче написати книгу мемуарів про своє президентство.