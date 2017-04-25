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Б.Обама повернеться до громадського життя

Б.Обама повернеться до громадського життя

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Після тримісячної перерви Барак Обама вирішив повернутися до громадського життя передає УНН посилаючись на "Голос Америки".

Б.Обама після трирічної перерви повертається до громадського життя. Про це сорок четвертий президент США повідомив у понеділок в Чикаго. Зокрема серед першочергових проблем Б.Обама виділив фінансову нерівність, зміни клімату та несправедливсть в кримінальній юридичній системі.

Після завершення своєї президентської каденції, Б. Обама жив приватним життям, намагаючись не втручатись в політичні суперечки в США.

Нагадаємо, що Б.Обама хоче написати книгу мемуарів про своє президентство.

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