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Б.Обама может заключить особое торговое соглашение с Британией - Дж.Керри

Б.Обама может заключить особое торговое соглашение с Британией - Дж.Керри

Киев • УНН

 • 6408 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Государственный секретарь США Джон Керри сообщил, что президент США Барак Обама может заключить отдельное торговое соглашение с Британией одновременно с соглашением о торговле с ЕС, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Во время кампании сторонников и противников Brexit в Великобритании американский лидер сказал, что Лондон окажется "в конце очереди" из желающих заключить торговый договор. Однако, как можно заметить, теперь Вашингтон готов пересмотреть эту точку зрения, пишет издание.

"Думаю, учитывая все, что произошло, президент постарается сделать обе вещи за один раз. Он умеет быть многозадачным", - отметил Дж.Керри в Колорадо.

Вашингтон был крайне обеспокоен решением британского народа, проголосовавшего 23 июня на референдуме за выход из членства в Евросоюзе.

За несколько недель до проведения референдума по Brexit президент Б.Обама призвал британцев голосовать за то, чтобы остаться в ЕС.

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