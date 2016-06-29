Б.Обама може укласти особливу торговельну угоду з Британією - Дж.Керрі

Під час кампанії прихильників і супротивників Brexit в Британії американський лідер сказав, що Лондон виявиться "в кінці черги" з охочих укласти торговий договір. Однак, як можна помітити, тепер Вашингтон готовий переглянути цю точку зору, пише видання.

"Думаю, з огляду на все, що відбулося, президент постарається зробити обидві речі за один раз. Він вміє бути багатозадачним", - зауважив Дж.Керрі в Колорадо.

Вашингтон був украй стурбований рішенням британського народу, який проголосував 23 червня на референдумі за вихід з членства в Євросоюзі.

За кілька тижнів до проведення референдуму щодо Brexit президент Б.Обама закликав британців голосувати за те, щоб залишитися в ЄС.