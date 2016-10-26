Б.Грызлов: миссия ОБСЕ с оружием может быть введена в зоны безопасности, которые создадут на Донбассе

"... Идет процесс разведения сторон в ранее согласованных точках. После реализации данных решений возможно введение в места разведения сторон полицейской миссии ОБСЕ, вооруженной табельным оружием, если, конечно, к такой деятельности будет готова сама эта международная организация", - сказал Б. Грызлов после встречи группы в Минске.

Он также сообщил, что российская сторона предложила уже на следующем заседании контактной группы, которое состоится 9 ноября, "окончательно согласовать порядок вступления в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей на основе "формулы Штанмаера", с подписанием его всеми сторонами" .