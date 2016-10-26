Б.Гризлов: місія ОБСЄ зі зброєю може бути введена у зони безпеки, які створять на Донбасі

“...йде процес розведення сторін в раніше узгоджених точках. Після реалізації даних рішень можливе введення в місця розведення сторін поліцейської місії ОБСЄ, озброєної табельною зброєю, якщо, звичайно, до такої діяльності буде готова сама ця міжнародна організація”, — сказав Б.Гризлов після чергової зустрічі групи в Мінську.

Він також поінформував, що російська сторона запропонувала вже на наступному засіданні контактної групи, яке відбудеться 9 листопада, “остаточно узгодити порядок вступу в силу закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей на основі „формули Штанмаєра“, з підписанням його всіма сторонами”.

Нагадаємо, Глава СММ ОБСЄ Ертугрул Апакан на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи повідомив про те, що місія також не має доступу до місць розведення сил і засобів.