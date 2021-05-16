Азербайджанская армия начала масштабные военные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Азербайджанская армия в воскресенье начала военные учения с привлечением различных видов войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны, передает УНН.
Детали
Азербайджан проводит учебные полеты с участием турецких БПЛА Bayraktar и боевых самолетов.
Отмечается, что маневры проходят под руководством министра обороны Закира Гасанова. В учениях принимают участие до 15 000 человек личного состава военнослужащих. Задействовано до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотников различного назначения.
В ходе учений внимание будет уделено "управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск с учетом боевого опыта, накопленного во время Карабахской войны, в том числе совершенствование боевой координации и взаимодействия между нескольких родов объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения".
Обучение ВС Азербайджана будут продолжаться до 20 мая.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В последние дни произошло очередное обострение в отношениях между Баку и Ереваном, поскольку в ходе мероприятий по демаркации государственной границы азербайджанские военные, по заявлению Еревана, зашли на территорию Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что обратится за помощью к союзникам по ОДКБ.
МИД Азербайджана назвал реакцию Армении неадекватной. По версии Баку, согласно мирного соглашения после войны за Нагорный Карабах, в приграничных с Арменией районах размещаются азербайджанские пограничники.
При этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В письме он попросил Россию оказать военную помощь Армении из-за очередного конфликта в Нагорном Карабахе.
Переговоры между Арменией и Азербайджаном по ситуации на границе в Нагорном Карабахе не принесли результатов. Баку и Ереван договорились продолжить их сегодня, 16 мая.