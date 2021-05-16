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Переговори щодо врегулювання ситуації у Нагірному Карабасі проведуть сьогодні

Київ • УНН

 • 17681 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Переговори між Вірменією та Азербайджаном щодо ситуації на кордоні в Нагірному Карабасі перенесли на 16 травня, оскільки вчора вони не принесли результатів. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони Вірменії.

Переговори щодо врегулювання ситуації у Нагірному Карабасі проведуть сьогодні

Деталі

Азербайджан та Вірменія 15 травня провели переговори щодо врегулювання ситуації в деяких прикордонних районах, спрямованих на залагодження конфлікту. Вірменія зажадала, аби азербайджанськ військові покинули територію країни, щоб уникнути подальшого загострення ситуації і непередбачуваних наслідків. 

Переговори продовжать сьогодні, 16 травня.

Додатково

Міністерство оборони Вірменії в суботу заявило, що збройні сили Азербайджану залишаються на території Сюнікської і Гегаркунікської областей.

Контекст

Раніше Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на захід військ Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.

12 травня Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка.

Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, під час якого назвав події, що сталися, посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.

Напередодні Вірменія розіслала листи державам ОДКБ через ситуацію з військами Азербайджану на своєму кордоні.

Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, межа Вірменії з Азербайджаном стала проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.

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