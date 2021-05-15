Вірменія стверджує, що війська Азербайджану досі залишаються на її території
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Міністерство оборони Вірменії в суботу заявило, що збройні сили Азербайджану залишаються на території Сюнікської і Гегаркунікської областей. Про це йдеться в повідомленні Міноборони країни, передає УНН.
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“Станом на ранок 15 травня ситуація... не врегульована. Попри те, що в результаті дій вірменських підрозділів азербайджанські військові були змушені покинути деякі частини, частина з них все ще перебуває на території Республіки Вірменія”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Збройні сили Республіки Вірменія наполягають, що азербайджанська сторона зобов’язана без попередніх умов повернутися на вихідні позиції.
Очікується, що переговори про мирне врегулювання, що почалися 12 травня, продовжаться сьогодні, додали в міністерстві.
Контекст
Раніше Вірменія заявила про пересування азербайджанських військ на кордоні. В.о. прем’єр-міністра республіки Нікол Пашинян відреагував на захід військ Азербайджану на територію Вірменії — назвавши це спланованою провокацією.
12 травня Міноборони Вірменії повідомило, що рано вранці азербайджанські збройні сили в цілях “коригування кордону” намагалися провести “певні роботи” в одному з прикордонних районів Сюніка.
Як заявили у відомстві, після заходів, вжитих вірменськими підрозділами, азербайджанські військові припинили ці роботи, ведуться переговори щодо врегулювання ситуації. Увечері того ж дня Пашинян зібрав засідання Ради безпеки республіки, під час якого назвав події, що сталися, посяганням на територію Вірменії. За його словами, азербайджанські збройні сили перетнули державний кордон Вірменії, пройшовши вглиб на 3,5 км.
Напередодні Вірменія розіслала листи державам ОДКБ через ситуацію з військами Азербайджану на своєму кордоні.
Після закінчення бойових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху восени 2020 року, коли під контроль Баку перейшли сім прилеглих до Нагорного Карабаху районів, межа Вірменії з Азербайджаном стала проходити безпосередньо поруч з Сюнікською областю.