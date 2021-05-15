Армения утверждает, что войска Азербайджана до сих пор остаются на ее территории
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Министерство обороны Армении в субботу заявило, что вооруженные силы Азербайджана остаются на территории Сюникской и Гегаркуникской областей. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны, передает УНН.
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“По состоянию на утро 15 мая ситуация... не урегулирована. Несмотря на то, что в результате действий армянских подразделений азербайджанские военные были вынуждены покинуть некоторые части, часть из них все еще находится на территории Республики Армения”, — говорится в сообщении.
Детали
Вооруженные силы Республики Армения настаивают, что азербайджанская сторона обязана без предварительных условий вернуться на исходные позиции.
Ожидается, что переговоры о мирном урегулировании, начавшиеся 12 мая, продолжатся сегодня, добавили в министерстве.
Контекст
Ранее Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе. И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на заход войск Азербайджана на территорию Армении — назвав это спланированной провокацией.
Так, 12 мая Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника.
Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.
Накануне Армения разослала письма государствам ОДКБ из-за ситуации с войсками Азербайджана на своей границе.
После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.