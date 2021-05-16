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Переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе проведут сегодня

Киев • УНН

 • 17681 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Переговоры между Арменией и Азербайджаном по ситуации на границе в Нагорном Карабахе перенесли на 16 мая, поскольку вчера они не принесли результатов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Армении.

Переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе проведут сегодня

Детали

Азербайджан и Армения 15 мая провели переговоры по урегулированию ситуации в некоторых приграничных районах, направленных на улаживание конфликта. Армения потребовала, чтобы азербайджанские военные покинули территорию страны, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации и непредсказуемым последствиям.

Переговоры продолжат сегодня, 16 мая.

Дополнительно

Министерство обороны Армении в субботу заявило, что вооруженные силы Азербайджана остаются на территории Сюникской и Гегаркуникской областей.

Контекст

Ранее Армения заявила о передвижении азербайджанских войск на границе. И.о. премьер-министра республики Никол Пашинян отреагировал на запад войск Азербайджана на территорию Армении — назвав это спланированной провокацией.

12 мая Минобороны Армении сообщило , что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях “корректировки границы” пытались провести “определенные работы” в одном из приграничных районов Сюника.

Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные пресекли эти работы ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, во время которого назвал события, произошедшие посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.

Накануне Армения разослала письма государствам ОДКБ из-за ситуации с войсками Азербайджана на своей границе.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, предел Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской областью.

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