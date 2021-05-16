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The Guardian

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Азербайджанська армія почала масштабні військові навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Азербайджанська армія в неділю почала військові навчання із залученням різних видів військ. Про це повідомляє пресслужба Міноборони країни, інформує УНН.

Азербайджанська армія почала масштабні військові навчання

Деталі

Азербайджан проводить навчальні польоти за участю турецьких БПЛА Bayraktar і бойових літаків.

Відзначається, що маневри проходять під керівництвом міністра оборони Закира Гасанова. У навчаннях беруть участь до 15 тисяч осіб особового складу військовослужбовців. Задіяно до 300 одиниць танків і іншої бронетехніки, до 400 ракетно-артилерійських установок різного калібру, реактивні системи залпового вогню, міномети і протитанкові засоби, до 50 одиниць військової авіації і безпілотників різного призначення.

В ході навчань увагу буде приділено "управління, приведення в бойову готовність і перегрупування військ з урахуванням бойового досвіду, накопиченого під час Карабаської війни, в тому числі вдосконалення бойової координації та взаємодії між кількох родів об'єднаннями, ракетними і артилерійськими військами, авіацією і силами спеціального призначення".

Навчання ВС Азербайджану триватимуть до 20 травня.

Загострення ситуації навколо Нагірного Карабаху

В останні дні сталося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів із демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників по ОДКБ.

МЗС Азербайджану назвав реакцію Вірменії неадекватною. За версією Баку, згідно мирної угоди після війни за Нагірний Карабах, в прикордонних з Вірменією районах розміщуються азербайджанські прикордонники.

При цьому виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові Російської Федерації Володимиру Путіну. У листі він попросив Росію надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікт в Нагірному Карабасі.

Переговори між Вірменією і Азербайджаном щодо ситуації на кордоні в Нагірному Карабасі не принесли результатів. Баку і Єреван домовилися продовжити їх сьогодні, 16 травня.

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