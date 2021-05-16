Азербайджанська армія почала масштабні військові навчання

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Азербайджан проводить навчальні польоти за участю турецьких БПЛА Bayraktar і бойових літаків.

Відзначається, що маневри проходять під керівництвом міністра оборони Закира Гасанова. У навчаннях беруть участь до 15 тисяч осіб особового складу військовослужбовців. Задіяно до 300 одиниць танків і іншої бронетехніки, до 400 ракетно-артилерійських установок різного калібру, реактивні системи залпового вогню, міномети і протитанкові засоби, до 50 одиниць військової авіації і безпілотників різного призначення.

В ході навчань увагу буде приділено "управління, приведення в бойову готовність і перегрупування військ з урахуванням бойового досвіду, накопиченого під час Карабаської війни, в тому числі вдосконалення бойової координації та взаємодії між кількох родів об'єднаннями, ракетними і артилерійськими військами, авіацією і силами спеціального призначення".

Навчання ВС Азербайджану триватимуть до 20 травня.

Загострення ситуації навколо Нагірного Карабаху

В останні дні сталося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів із демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників по ОДКБ.

МЗС Азербайджану назвав реакцію Вірменії неадекватною. За версією Баку, згідно мирної угоди після війни за Нагірний Карабах, в прикордонних з Вірменією районах розміщуються азербайджанські прикордонники.

При цьому виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові Російської Федерації Володимиру Путіну. У листі він попросив Росію надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікт в Нагірному Карабасі.

Переговори між Вірменією і Азербайджаном щодо ситуації на кордоні в Нагірному Карабасі не принесли результатів. Баку і Єреван домовилися продовжити їх сьогодні, 16 травня.