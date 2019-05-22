Азербайджан обвинил Армению в провокации из-за игрока "Арсенала" Мхитаряна

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 58880 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 75719 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 89343 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122323 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111463 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144620 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130127 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130196 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Азербайджан обвинил Армению в провокации из-за игрока "Арсенала" Мхитаряна

Азербайджан обвинил Армению в провокации из-за игрока "Арсенала" Мхитаряна

Киев  •  УНН

 • 9530 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. МИД Азербайджана ответило на заявление внешнеполитического ведомства Армении, выразившего обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности на предстоящем финале Лиги Европы УЕФА в Баку. По версии Азербайджана, отказ армянского игрока “Арсенала” Генриха Мхитаряна от игры является провокацией, передает УНН со ссылкой на комментарий ведомства одном из российских СМИ.

“Заявление МИД Армении о наличии факторов, препятствующих игроку футбольного клуба „Арсенал“ армянского происхождения посетить Баку, свидетельствует о попытках из-за внутриполитических проблем превратить спорт в инструмент политики. Участие МИД Армении в подобной игре вызывает лишь сожаление... К сожалению, Армения использует игрока „Арсенала“ армянского происхождения в своих провокационных целях”, — заявили в Баку.

Ранее МИД Армении обвинило Азербайджан в неспособности гарантировать безопасность болельщикам армянского происхождения, назвав это проявлением расизма и ксенофобии. До этого, 18 мая, BBC сообщало, что на финал Лиги Европы власти Азербайджана не пускают болельщиков армянского происхождения. Издание, со ссылкой на рассказы болельщиков, писало, что им отказывают в визах даже если они имеют гражданство европейских стран.

Напоминаем, “Арсенал” подверг критике УЕФА за выбор места проведения финала Лиги Европы.

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