Азербайджан обвинил Армению в провокации из-за игрока "Арсенала" Мхитаряна

“Заявление МИД Армении о наличии факторов, препятствующих игроку футбольного клуба „Арсенал“ армянского происхождения посетить Баку, свидетельствует о попытках из-за внутриполитических проблем превратить спорт в инструмент политики. Участие МИД Армении в подобной игре вызывает лишь сожаление... К сожалению, Армения использует игрока „Арсенала“ армянского происхождения в своих провокационных целях”, — заявили в Баку.

Ранее МИД Армении обвинило Азербайджан в неспособности гарантировать безопасность болельщикам армянского происхождения, назвав это проявлением расизма и ксенофобии. До этого, 18 мая, BBC сообщало, что на финал Лиги Европы власти Азербайджана не пускают болельщиков армянского происхождения. Издание, со ссылкой на рассказы болельщиков, писало, что им отказывают в визах даже если они имеют гражданство европейских стран.

Напоминаем, “Арсенал” подверг критике УЕФА за выбор места проведения финала Лиги Европы.