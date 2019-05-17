"Арсенал" піддав критиці УЄФА за вибір місця проведення фіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Лондонський "Арсенал" виступив із заявою в якій спрямував критику в бік УЄФА з приводу фіналу Ліги Європи, який відбудеться в Баку, повідомляє УНН з посиланням на сайт "канонірів".
Лондонський клуб запевняє, що УЄФА надали для їх уболівальників на фінальне протистояння тільки шість тисяч квитків та назвали ситуацію “неприйнятною”.
“Всі в „Арсеналі“ раді виходу в фінал Ліги Європи, ми з нетерпінням чекаємо матчу з „Челсі“ 29 травня. Однак ми вкрай розчаровані тим фактом, що через транспортні обмеження УЄФА може надати „Арсеналу“ максимум 6000 квитків на стадіон місткістю понад 60 000 чоловік. Час покаже, чи буде можливим для 6000 вболівальників „Арсеналу“ відвідати матч, враховуючи вкрай складну подорож. Проте у нас 45 тисяч власників абонементів, і пропустити матч такому числу уболівальників з-за того, що УЄФА вибрав місце проведення фіналу з таким обмеженим транспортним забезпеченням, просто помилка”, — сказано у повідомленні.
Також “каноніри” відзначили купу отриманих скарг від своїх уболівальників стосовно вищеперерахованих проблем із фіналом ЛЄ, а також повністю підтримали побоювання фанатів.
У завершенні заяви лондонців йдеться наступне: “ми наполегливо закликаємо УЄФА враховувати логістику та побажання уболівальників за будь-яких майбутніх рішень щодо вибору місць проведення фіналів, оскільки те, що сталося в цьому сезоні, є неприйнятним і неповинно повторитися”.
Як повідомляв УНН, наставник “Ліверпулю” також залишився невдоволеним обранням Баку в якості міста-господаря фіналу єврокубку.