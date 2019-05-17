"Арсенал" подверг критике УЕФА за выбор места проведения финала Лиги Европы

Лондонский клуб уверяет, что УЕФА предоставили для их болельщиков на финальное противостояние только шесть тысяч билетов и назвали ситуацию “неприемлемой”.

“Все в „Арсенале“ рады выходу в финал Лиги Европы, и мы с нетерпением ждем матча с „Челси“ 29 мая. Однако мы крайне разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может предоставить „Арсеналу“ максимум 6 тысяч билетов на стадион вместимостью более 60 тысяч человек. Время покажет, будет ли возможным для 6 тысяч болельщиков „Арсенала“ посетить матч, учитывая крайне сложное путешествие. Однако у нас 45 тысяч владельцев абонементов, и пропустить матч таком числу болельщиков из-за того, что УЕФА выбрал место проведения финала с таким ограниченным транспортным обеспечением, просто ошибка”, — говорится в сообщении.

Также “канониры” отметили кучу полученных жалоб от своих болельщиков относительно вышеперечисленных проблем с финалом ЛЕ, а также полностью поддержали опасения фанатов.

В завершении заявления лондонцев говорится следующее: “мы настоятельно призываем УЕФА учитывать логистику и пожелания болельщиков при любых будущих решений по выбору мест проведения финалов, поскольку то, что произошло в этом сезоне, является неприемлемым и не должно повториться”.

Как сообщал УНН, наставник “Ливерпуля” также остался недоволен избранием Баку в качестве города-хозяина финала еврокубка.