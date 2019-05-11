Наставник "Ліверпулю" переплутав Київ з російським містом

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Наставник фіналісту Ліги чемпіонів “Ліверпулю” Юрген Клопп поділився думками з приводу доцільності проведення фіналу Ліги Європи в такому місті, як Баку, повідомляє УНН з посиланням на Sky Sports.

“Очевидно, що в Мадриді все дуже дорого. Але Мадрид, на відміну від Баку, хоча б не знаходиться в іншій частині світу. Фінал Ліги Європи в Баку — це досить забавно. Не знаю, що їли на сніданок люди, які приймали рішення провести фінал там. І Мадриду теж потрібно готуватися, тому що в місто приїде безліч англійських фанатів, тисячі фанатів. Якщо до фіналу вийшов би „Аякс“, то уболівальників було б ще більше. Але Баку ... Я поняття не маю, як туди добиратися, чи є в Баку постійні рейси. Рішення про проведення фіналів повинні бути куди більш розумними і обґрунтованими. Це безвідповідально. Я не знаю, як вони приймають такі рішення”, — заявив німецький спеціаліст.

Крім того, Клопп встиг оконфузитися відзначивши, що Київ представляють російські команди.

“У минулому році ми грали фінал Ліги чемпіонів в Києві. Київ — чудове місто, але вкрай малоймовірно, що російська команда або команда з цієї частини світу вийде в фінал”, — додав Клопп.

Зауважимо, що фінал Ліги Європи за участі англійських команд “Арсеналу” та “Челсі” пройде 29 травня в Баку.

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