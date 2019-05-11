Наставник "Ливерпуля" перепутал Киев с российским городом

“Очевидно, что в Мадриде все очень дорого. Но Мадрид, в отличие от Баку, хотя бы не находится в другой части мира. Финал Лиги Европы в Баку — это довольно забавно. Не знаю, что ели на завтрак люди, которые принимали решение провести финал там. И Мадриду тоже нужно готовиться, потому что в город приедет множество английских фанатов, тысячи фанатов. Если в финал вышел бы „Аякс“, то болельщиков было бы еще больше. Но Баку... Я понятия не имею, как туда добираться, есть ли в Баку регулярные рейсы. Решение о проведении финалов должны быть куда более умными и обоснованными. Это безответственно. Я не знаю, как они принимают такие решения”, — заявил немецкий специалист.

Кроме того, Клопп успел оконфузитися отметив, что Киев представляют российские команды.

“В прошлом году мы играли финал Лиги чемпионов в Киеве. Киев — прекрасный город, но крайне маловероятно, что российская команда или команда из этой части мира выйдет в финал”, — добавил Клопп.

Заметим, что финал Лиги Европы с участием английских команд “Арсенала” и “Челси” пройдет 29 мая в Баку.