Азербайджан звинуватив Вірменію в провокації через гравця "Арсеналу" Мхітаряна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. МЗС Азербайджану відповіло на заяву зовнішньополітичного відомства Вірменії, яке висловило стурбованість ситуацією в сфері безпеки на майбутньому фіналі Ліги Європи УЄФА в Баку. За версією Азербайджану, відмова вірменського гравця “Арсеналу” Генріха Мхітаряна від гри є провокацією, передає УНН з посиланням на коментар відомства одному з російських ЗМІ.
“Заява МЗС Вірменії про наявність факторів, що перешкоджають гравцеві футбольного клубу „Арсенал“ вірменського походження відвідати Баку, свідчить про спроби через внутрішньополітичні проблеми перетворити спорт в інструмент політики. Участь МЗС Вірменії в подібній грі викликає лише співчуття... На жаль, Вірменія використовує гравця „Арсеналу“ вірменського походження в своїх провокаційних цілях”, — заявили в Баку.
Раніше МЗС Вірменії звинуватило Азербайджан в нездатності гарантувати безпеку вболівальникам вірменського походження, назвавши це проявом расизму і ксенофобії. До цього, 18 травня, BBC повідомляло, що на фінал Ліги Європи влада Азербайджану не пускають уболівальників вірменського походження. Видання, з посиланням на розповіді уболівальників, писало, що їм відмовляють у візах навіть якщо вони мають громадянство європейських країн.
Нагадуємо, "Арсенал" піддав критиці УЄФА за вибір місця проведення фіналу Ліги Європи.