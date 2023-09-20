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Азербайджан подготовил план "плавного процесса реинтеграции" карабахских армян

Азербайджан подготовил план "плавного процесса реинтеграции" карабахских армян

Киев • УНН

 • 227267 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Азербайджан заявил, что хочет “плавного процесса реинтеграции” для этнических армян своего региона Нагорного Карабаха. Об этом пишет Reuters, со ссылкой на заявление советника президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева, передает УНН.

Цитата

“Наш план по социально-экономической реинтеграции готов. Он подготовлен соответствующими ведомствами. ... Мы также с нетерпением ждем удовлетворения немедленных гуманитарных потребностей населения на местах”, — заявил Хикмет Гаджиев.

Детали

На брифинге для дипломатов и СМИ Хикмет Гаджиев пояснил что разоружение карабахских сил улучшит шансы на успешную реинтеграцию территории, которая в течение трех десятилетий была вне контроля Баку. Также это даст перспективы заключения мирного договора с соседом Азербайджана — Арменией. В дальнейшем это будет означать “трансформационные и кардинальные изменения” на политической карте Южного Кавказа — подчеркнул Гаджиев.

Де-факто девятимесячная азербайджанская блокада жизненно важной дороги анклава в Армению, на чью поддержку он опирался в течение трех десятилетий, вызвала нехватку продовольствия и медикаментов.

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Хотя Армения до сих пор отрицала размещение каких-либо сил в Нагорном Карабахе, Гаджиев сказал, что Азербайджан получил заверения, что как силы Карабаха, так и “военные отряды Республики Армения” оставят все свои позиции и передадут все свое оборудование и оружие.

Гаджиев отверг предложения об участии в переговорах Совета Безопасности ООН, заявив, что любые проблемы необходимо решать на местах.

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