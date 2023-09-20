Азербайджан заявив про впровадження “плавного процесу реінтеграції” карабахських вірмен
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Азербайджан заявив, що хоче “плавного процесу реінтеграції” для етнічних вірмен свого регіону Нагірного Карабаху. Про це пише Reuters, із посиланням на заяву радника президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмета Гаджієва, передає УНН.
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“Наш план із соціально-економічної реінтеграції готовий. Він підготовлений відповідними відомствами. ... Ми також з нетерпінням чекаємо задоволення негайних гуманітарних потреб населення на місцях”, — заявив Хікмет Гаджієв.
Деталі
На брифінгу для дипломатів і ЗМІ Хікмет Гаджієв пояснив що роззброєння карабахських сил покращить шанси на успішну реінтеграцію території, яка протягом трьох десятиліть була поза контролем Баку. Також це дасть перспективи укладення мирного договору з сусідом Азербайджану — Вірменією. У подальшому це означатиме “трансформаційні та кардинальні зміни” на політичній карті Південного Кавказу — наголосив Гаджієв.
Де-факто дев’ятимісячна азербайджанська блокада життєво важливої дороги анклаву до Вірменії, на чию підтримку він спирався протягом трьох десятиліть, спричинила нестачу продовольства та медикаментів.
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Хоча Вірменія до цього часу заперечувала розміщення будь-яких сил у Нагірному Карабасі, Гаджиєв сказав, що Азербайджан отримав запевнення, що як сили Карабаху, так і “військові загони Республіки Вірменія” залишать усі свої позиції та передадуть усе своє обладнання та зброю.
Гаджиєв відкинув пропозиції щодо участі у перемовинах Ради Безпеки ООН, заявивши, що будь-які проблеми необхідно вирішувати на місцях.перемови