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Азербайджан заявив про впровадження “плавного процесу реінтеграції” карабахських вірмен

Азербайджан заявив про впровадження “плавного процесу реінтеграції” карабахських вірмен

Київ • УНН

 • 227269 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Азербайджан заявив, що хоче “плавного процесу реінтеграції” для етнічних вірмен свого регіону Нагірного Карабаху. Про це пише Reuters, із посиланням на заяву радника президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмета Гаджієва, передає УНН.

Цитата

“Наш план із соціально-економічної реінтеграції готовий. Він підготовлений відповідними відомствами. ... Ми також з нетерпінням чекаємо задоволення негайних гуманітарних потреб населення на місцях”, — заявив Хікмет Гаджієв.

Деталі

На брифінгу для дипломатів і ЗМІ Хікмет Гаджієв пояснив що роззброєння карабахських сил покращить шанси на успішну реінтеграцію території, яка протягом трьох десятиліть була поза контролем Баку. Також це дасть перспективи укладення мирного договору з сусідом Азербайджану — Вірменією. У подальшому це означатиме “трансформаційні та кардинальні зміни” на політичній карті Південного Кавказу — наголосив Гаджієв.

Де-факто дев’ятимісячна азербайджанська блокада життєво важливої дороги анклаву до Вірменії, на чию підтримку він спирався протягом трьох десятиліть, спричинила нестачу продовольства та медикаментів.

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Хоча Вірменія до цього часу заперечувала розміщення будь-яких сил у Нагірному Карабасі, Гаджиєв сказав, що Азербайджан отримав запевнення, що як сили Карабаху, так і “військові загони Республіки Вірменія” залишать усі свої позиції та передадуть усе своє обладнання та зброю.

Гаджиєв відкинув пропозиції щодо участі у перемовинах Ради Безпеки ООН, заявивши, що будь-які проблеми необхідно вирішувати на місцях.перемови

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