Азербайджан просит Международный суд обязать Армению помочь в разминировании спорных территорий
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Международный суд заявил, что Азербайджан обратился к нему с просьбой приказать соседней Армении прекратить установление противопехотных мин на территориях, которые она когда-либо оккупировала, и передать информацию о местонахождении мин, мин-ловушек и других взрывчатых веществ, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Детали
В своем запросе Азербайджан заявил, что появились «новые доказательства» того, что Армения намеренно продолжала устанавливать наземные мины в «гражданских зонах, в которые должны вернуться перемещенные азербайджанцы».
В заявлении суда говорится, что Азербайджан просил его приказать Армении принять все необходимые меры для безопасного разминирования и «немедленно прекратить установку или поддерживать установку мин и мин-ловушек».
Добавим
Запрос Азербайджана является частью противоречивых дел, поданных в Международный суд в 2021 году.
Как чрезвычайные меры Международный суд в том же году обязал обе страны предотвращать разжигание расовой ненависти в отношении граждан друг друга и не делать ничего, что могло бы усугубить спор, пока суд рассматривает дело.