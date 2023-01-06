Азербайджан просит Международный суд обязать Армению помочь в разминировании спорных территорий

Детали

В своем запросе Азербайджан заявил, что появились «новые доказательства» того, что Армения намеренно продолжала устанавливать наземные мины в «гражданских зонах, в которые должны вернуться перемещенные азербайджанцы».

В заявлении суда говорится, что Азербайджан просил его приказать Армении принять все необходимые меры для безопасного разминирования и «немедленно прекратить установку или поддерживать установку мин и мин-ловушек».

Добавим

Запрос Азербайджана является частью противоречивых дел, поданных в Международный суд в 2021 году.

Как чрезвычайные меры Международный суд в том же году обязал обе страны предотвращать разжигание расовой ненависти в отношении граждан друг друга и не делать ничего, что могло бы усугубить спор, пока суд рассматривает дело.