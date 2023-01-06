Азербайджан просить Міжнародний суд зобов'язати Вірменію допомогти у розмінуванні спірних територій

Деталі

У своєму запиті Азербайджан заявив, що з'явилися «нові докази» того, що Вірменія навмисно продовжувала встановлювати наземні міни у «громадянських зонах, до яких мають повернутися переміщені азербайджанці».

У заяві суду йдеться, що Азербайджан просив його наказати Вірменії вжити всіх необхідних заходів для безпечного розмінування і «негайно припинити встановлення або підтримувати встановлення мін та мін-пасток».

Додамо

Запит Азербайджану є частиною суперечливих справ, поданих до Міжнародного суду в 2021 році.

Як надзвичайні заходи Міжнародний суд того ж року зобов'язав обидві країни запобігати розпалюванню расової ненависті щодо громадян одна одної і не робити нічого, що могло б погіршити суперечку, доки суд розглядає справу.