Азербайджан просить Міжнародний суд зобов'язати Вірменію допомогти у розмінуванні спірних територій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Міжнародний суд заявив, що Азербайджан звернувся до нього з проханням наказати сусідній Вірменії припинити встановлення протипіхотних мін на територіях, які вона колись окупувала, та передати інформацію про місцезнаходження мін, мін-пасток та інших вибухових речовин, передає УНН з посиланням на Anadolu.
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У своєму запиті Азербайджан заявив, що з'явилися «нові докази» того, що Вірменія навмисно продовжувала встановлювати наземні міни у «громадянських зонах, до яких мають повернутися переміщені азербайджанці».
У заяві суду йдеться, що Азербайджан просив його наказати Вірменії вжити всіх необхідних заходів для безпечного розмінування і «негайно припинити встановлення або підтримувати встановлення мін та мін-пасток».
Додамо
Запит Азербайджану є частиною суперечливих справ, поданих до Міжнародного суду в 2021 році.
Як надзвичайні заходи Міжнародний суд того ж року зобов'язав обидві країни запобігати розпалюванню расової ненависті щодо громадян одна одної і не робити нічого, що могло б погіршити суперечку, доки суд розглядає справу.