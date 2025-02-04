Азербайджанский самолет, который разбился в декабре, был сбит российской ракетой - СМИ
Киев • УНН
Самолет AZAL, разбившийся возле Актау, был сбит российской ракетой "Панцирь-С". Азербайджанская сторона имеет фрагмент ракеты, подтвержденный международной экспертизой.
Самолет авиакомпании AZAL, который разбился возле аэропорта Актау, был сбит российской ракетой, выпущенной из ЗРГК «Панцирь-С». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана, передает УНН.
Азербайджанская сторона владеет фрагментом ракеты «Панцирь-С», который был извлечен из самолета и идентифицирован с помощью международной экспертизы
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Самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле аэропорта Актау. После отказа систем управления экипаж совершил аварийную посадку, в результате которой передняя часть самолета разрушилась.
По данным Flightradar24, самолет Azerbaijan Airlines перед крушением пролетал над районом, где велась стрельба по дронам. Сигнал бедствия был подан между 8:23 и 8:25, когда самолет находился над Грозным.
Белый дом располагает данными о возможной причастности российской ПВО к падению самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. Авиакомпания приостанавливает полеты в 10 городов РФ из-за «внешнего вмешательства» в катастрофу.
Впоследствии во время телефонного разговора путин попросил прощения у президента Азербайджана за катастрофу самолета Azal возле Актау. Самолет пытался приземлиться в Грозном во время атаки украинских дронов.
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что рейс JS-8432 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане в среду в результате обстрела российской системой ПВО ближнего радиуса действия «Панцирь-С1».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками самолета «Азербайджанских авиалиний» заявил, что вина за катастрофу лежит на представителях рф и потребовал, чтобы виновные были наказаны.