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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Азербайджанский самолет, который разбился в декабре, был сбит российской ракетой - СМИ

Азербайджанский самолет, который разбился в декабре, был сбит российской ракетой - СМИ

Киев  •  УНН

 • 4568 просмотра

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Самолет AZAL, разбившийся возле Актау, был сбит российской ракетой "Панцирь-С". Азербайджанская сторона имеет фрагмент ракеты, подтвержденный международной экспертизой.

Самолет авиакомпании AZAL, который разбился возле аэропорта Актау, был сбит российской ракетой, выпущенной из ЗРГК «Панцирь-С». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана, передает УНН.

Азербайджанская сторона владеет фрагментом ракеты «Панцирь-С», который был извлечен из самолета и идентифицирован с помощью международной экспертизы 

- рассказал источник издания.

Дополнение

Самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле аэропорта Актау. После отказа систем управления экипаж совершил аварийную посадку, в результате которой передняя часть самолета разрушилась.

По данным Flightradar24, самолет Azerbaijan Airlines перед крушением пролетал над районом, где велась стрельба по дронам. Сигнал бедствия был подан между 8:23 и 8:25, когда самолет находился над Грозным.

Белый дом располагает данными о возможной причастности российской ПВО к падению самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. Авиакомпания приостанавливает полеты в 10 городов РФ из-за «внешнего вмешательства» в катастрофу.

Впоследствии во время телефонного разговора путин попросил прощения у президента Азербайджана за катастрофу самолета Azal возле Актау. Самолет пытался приземлиться в Грозном во время атаки украинских дронов.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что рейс JS-8432 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане в среду в результате обстрела российской системой ПВО ближнего радиуса действия «Панцирь-С1».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками самолета «Азербайджанских авиалиний» заявил, что вина за катастрофу лежит на представителях рф и потребовал, чтобы виновные были наказаны.

Павел Башинский

Павел Башинский

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