Літак авіакомпанії AZAL, який розбився біля аеропорту Актау, був збитий російською ракетою, випущеною із ЗРГК "Панцир-С". Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в уряді Азербайджану, передає УНН.

Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети "Панцир-С", який був витягнутий з літака та ідентифікований за допомогою міжнародної експертизи - розповіло джерело видання.

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Літак авіакомпанії AZAL, що прямував з Баку до Грозного, зазнав аварії біля аеропорту Актау. Після відмови систем управління екіпаж здійснив аварійну посадку, внаслідок якої передня частина літака зруйнувалась.

За даними Flightradar24, літак Azerbaijan Airlines перед аварією пролітав над районом, де велася стрільба по дронах. Сигнал лиха було подано між 8:23 та 8:25, коли літак знаходився над Грозним.

Білий дім має дані про можливу причетність російської ППО до падіння літака Azerbaijan Airlines у Казахстані. Авіакомпанія призупиняє польоти до 10 міст рф через "зовнішнє втручання" в катастрофу.

Згодом під час телефонної розмови путін попросив вибачення у президента Азербайджану за катастрофу літака Azal біля Актау. Літак намагався приземлитися в Грозному під час атаки українських дронів.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначав, що рейс JS-8432 авіакомпанії Azerbaijan Airlines розбився в Казахстані в середу внаслідок обстрілу російською системою ППО ближнього радіусу дії "Панцир-С1".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, які вижили, літака "Азербайджанських авіаліній" заявив, що вина за катастрофу лежить на представниках рф і зажадав, щоби винні були покарані.