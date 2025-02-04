Азербайджанський літак, який розбився в грудні, був збитий російською ракетою - ЗМІ

ukenru
09:48 • 3457 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 20423 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 77584 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 116272 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 150172 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 207801 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168376 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150436 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124541 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109663 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 115028 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 118434 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 112659 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 117584 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 111626 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 167668 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 166344 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 299016 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 327057 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 262216 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 41046 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 44982 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 112651 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 93374 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117421 перегляди
Актуальне
Азербайджанський літак, який розбився в грудні, був збитий російською ракетою - ЗМІ

Азербайджанський літак, який розбився в грудні, був збитий російською ракетою - ЗМІ

Київ • УНН

 • 27936 перегляди

Літак AZAL, що розбився біля Актау, був збитий російською ракетою "Панцир-С". Азербайджанська сторона має фрагмент ракети, підтверджений міжнародною експертизою.

Літак авіакомпанії AZAL, який розбився біля аеропорту Актау, був збитий російською ракетою, випущеною із ЗРГК "Панцир-С". Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в уряді Азербайджану, передає УНН.

Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети "Панцир-С", який був витягнутий з літака та ідентифікований за допомогою міжнародної експертизи 

- розповіло джерело видання.

Доповнення

Літак авіакомпанії AZAL, що прямував з Баку до Грозного, зазнав аварії біля аеропорту Актау. Після відмови систем управління екіпаж здійснив аварійну посадку, внаслідок якої передня частина літака зруйнувалась.

За даними Flightradar24, літак Azerbaijan Airlines перед аварією пролітав над районом, де велася стрільба по дронах. Сигнал лиха було подано між 8:23 та 8:25, коли літак знаходився над Грозним.

Білий дім має дані про можливу причетність російської ППО до падіння літака Azerbaijan Airlines у Казахстані. Авіакомпанія призупиняє польоти до 10 міст рф через "зовнішнє втручання" в катастрофу.

Згодом під час телефонної розмови путін попросив вибачення у президента Азербайджану за катастрофу літака Azal біля Актау. Літак намагався приземлитися в Грозному під час атаки українських дронів.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначав, що рейс JS-8432 авіакомпанії Azerbaijan Airlines розбився в Казахстані в середу внаслідок обстрілу російською системою ППО ближнього радіусу дії "Панцир-С1".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, які вижили, літака "Азербайджанських авіаліній" заявив, що вина за катастрофу лежить на представниках рф і зажадав, щоби винні були покарані.

Павло Башинський

Павло Башинський

Новини Світу
bilyi-dimБілий дім
raketnyi-kompleks-pantsyrРакетний комплекс "Панцир"
azerbaidzhanАзербайджан
kazakhstanКазахстан

Звернутися з питань розміщення реклами