Автошкола горела в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Спасатели ликвидировали пожар, возникший на чердачном помещении атошколы в городе Могилев-Подольский. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Винницкой области.
Сегодня, 7 февраля, в 08:29 к спасателям поступило сообщение о пожаре в автошколе на улице Карповская в городе Могилев-Подольский.
Прибыв на место вызова, пожарные установили, что возгорание возникло в чердачном помещении автошколы. Пожар удалось локализовать в 8:43, а ликвидировать в 09:00.
Огнем уничтожены деревянные перекрытия на площади 40 кв.м и повреждены на площади 20 кв.м. А также повреждена внутренняя отделка учебного класса.
Отмечается, что вероятная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымохода. К ликвидации от ГосЧС привлекались 7 спасателей и два спецавтомобиля.
Как сообщал УНН, пожар произошел на территории школы в Черкасской области.