Автошкола горіла на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла на горищному приміщенні атошколи в місті Могилів-Подільський. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Вінницькій області.
Сьогодні, 7 лютого, о 08:29 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автошколі на вулиці Карпівська у місті Могилів-Подільський.
Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що загорання виникло в горищному приміщенні автошколи. Пожежу вдалося локалізувати о 08:43, а ліквідувати о 09:00.
Вогнем знищене дерев’яновальковане перекриття на площі 40 кв.м та пошкоджене на площі 20 кв.м. А також понівечено внутрішнє оздоблення навчального класу.
Зазначається, що ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні димаря. На ліквідацію від ДСНС залучалось 7 рятувальників та два спецавтомобілі.
Як повідомляв УНН, пожежа сталася на території школи на Черкащині.