Автомобильные пробки в Киеве достигли семи баллов

Так, по состоянию на 18.45, движение затруднено на улицах Бассейная, Шелковичная, Большая Васильковская, бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, бульваре Леси Украинки. Там скорость движения не превышает 7 километров в час.

Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Владимирская, Саксаганского, Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов.

Также, по состоянию на 18.45, по данным "Яндекс-карты", в столице зафиксировано 9 ДТП.