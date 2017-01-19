Автомобильные пробки в Киеве достигли семи баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Автомобильные пробки в столице достигли семи баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Так, по состоянию на 18.45, движение затруднено на улицах Бассейная, Шелковичная, Большая Васильковская, бульваре Тараса Шевченко, улице Льва Толстого, бульваре Леси Украинки. Там скорость движения не превышает 7 километров в час.
Кроме того, заторы наблюдаются на улицах Владимирская, Саксаганского, Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, бульваре Дружбы Народов.
Также, по состоянию на 18.45, по данным "Яндекс-карты", в столице зафиксировано 9 ДТП.