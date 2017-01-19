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Автомобільні затори в Києві сягнули семи балів

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Автомобільні затори в столиці сягнули семи балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.

Так, станом на 18.45, рух ускладнено на вулицях Басейна, Шовковична, Велика Васильківська, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Льва Толстого, бульварі Лесі Українки. Там швидкість руху не перевищує 7 кілометрів на годину.

Крім того, затори спостерігаються на вулицях Володимирська, Саксаганського, Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби Народів.

Також, станом на 18.45, за даними “Яндекс-Карти”, в столиці зафіксовано 9 ДТП.

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