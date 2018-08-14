Автомобиль в Днепре слетел с моста
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Легковой автомобиль слетел с Кодацкого моста в городе Днепр накануне, пострадал водитель. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Инцидент произошел 13 августа в 14:55. Легковой автомобиль, съехав с дороги, сбил ограждение и упал с насыпи моста на остров.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля 1974 года рождения, который был госпитализирован "скорой" в городскую клиническую больницу №2 в отделение травматологии с ориентировочным диагнозом закрытый перелом правой голени и правой лодыжки.
Спасатели вытащили машину лебедкой спецавтомобиля.
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, в Днепре авто врезалось в электроопору. Пострадали отец с маленьким сыном.