Автомобіль у Дніпрі злетів з мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Легковий автомобіль злетів з Кодацького мосту в місті Дніпро напередодні, постраждав водій. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Інцидент стався 13 серпня о 14:55. Легковий автомобіль, з’їхавши з дороги, збив огорожу та впав з насипу моста на острів.
Внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля 1974 року народження, який був госпіталізований "швидкою" до міської клінічної лікарні №2 у відділення травматології з орієнтовним діагнозом закритий перелом правої гомілки та правої щиколотки.
Рятувальники витягли понівечену автівку лебідкою спецавтомобіля.
Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Дніпрі авто врізалося в електроопору. Постраждали батько з маленьким сином.