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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Автомобіль у Дніпрі злетів з мосту

Київ • УНН

 • 9956 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Легковий автомобіль злетів з Кодацького мосту в місті Дніпро напередодні, постраждав водій. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

Автомобіль у Дніпрі злетів з мосту

Інцидент стався 13 серпня о 14:55. Легковий автомобіль, з’їхавши з дороги, збив огорожу та впав з насипу моста на острів.

Внаслідок ДТП постраждав водій автомобіля 1974 року народження, який був госпіталізований "швидкою" до міської клінічної лікарні №2 у відділення травматології з орієнтовним діагнозом закритий перелом правої гомілки та правої щиколотки.

Рятувальники витягли понівечену автівку лебідкою спецавтомобіля.

Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Дніпрі авто врізалося в електроопору. Постраждали батько з маленьким сином.

Українські Національні Новини

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