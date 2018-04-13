Автомобиль спасателей перевернулся после ДТП в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Одессе в результате ДТП перевернулся автомобиль Chery сотрудников ГСЧС. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Авария произошла на пересечении улиц Жуковского и Ришельевской. Автомобиль сотрудников ГСЧС столкнулся с автомобилем Infiniti. Водитель и пассажир авто Chery обратились за медицинской помощью.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП.
Как сообщал УНН, сегодня, 13 апреля, произошел масштабный пожар на набережной. Огонь охватил площадь в 500 кв. метров.