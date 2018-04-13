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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Автомобиль спасателей перевернулся после ДТП в Одессе

Автомобиль спасателей перевернулся после ДТП в Одессе

Киев  •  УНН

 • 28039 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Одессе в результате ДТП перевернулся автомобиль Chery сотрудников ГСЧС. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Авария произошла на пересечении улиц Жуковского и Ришельевской. Автомобиль сотрудников ГСЧС столкнулся с автомобилем Infiniti. Водитель и пассажир авто Chery обратились за медицинской помощью.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщал УНН, сегодня, 13 апреля, произошел масштабный пожар на набережной. Огонь охватил площадь в 500 кв. метров.

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