Автомобіль рятувальників внаслідок ДТП перекинувся в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Одесі внаслідок ДТП перекинувся автомобіль Chery співробітників ДСНС. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Аварія сталася на перетині вулиць Жуковського та Рішельєвської. Автомобіль співробітників ДСНС зіштовхнувся із автомобілем Infiniti. Водій і пасажир авто Chery звернулися по медичну допомогу.
Наразі на місці подіі працюють правоохоронці, які з'ясовують всі обставини ДТП.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 13 квітня, сталася масштабна пожежа на набережній. Вогонь охопив площу у 500 кв. метрів.