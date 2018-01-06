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Автомобиль Дэвида Боуи продали за рекордную сумму

Киев • УНН

 • 13002 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Раритетный автомобиль Volvo 262C, принадлежавший британскому музыканту Дэвиду Боуи, ушел с молотка в Швейцарии за рекордную для старых машин сумму, передает УНН со ссылкой на The Local.

Автомобиль Дэвида Боуи продали за рекордную сумму

Как сообщает издание, покупатель заплатил за лот 212,8 тысячи швейцарских франков (216 тысяч долларов) при начальной оценке в 65-75 тысяч франков.

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Принадлежавший Боуи автомобиль Volvo выпустили в 1981 году. Машина стала последней в своем модельном ряду. Музыкант пользовался машиной до 1998 года. За это время пробег автомобиля составляет всего 53 тысячи километров, что, по мнению экспертов, повлияло на его цену.

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Как ранее сообщало УНН, британский музыкант Дэвид Боуи умер 10 января на 70-м году жизни от рака печени, с которым боролся последние полтора года. В течение карьеры Боуи продал более 136 млн записей и вошел в десятку самых успешных артистов в истории британской популярной музыки.

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