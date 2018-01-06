Автомобиль Дэвида Боуи продали за рекордную сумму

Как сообщает издание, покупатель заплатил за лот 212,8 тысячи швейцарских франков (216 тысяч долларов) при начальной оценке в 65-75 тысяч франков.

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Принадлежавший Боуи автомобиль Volvo выпустили в 1981 году. Машина стала последней в своем модельном ряду. Музыкант пользовался машиной до 1998 года. За это время пробег автомобиля составляет всего 53 тысячи километров, что, по мнению экспертов, повлияло на его цену.

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Как ранее сообщало УНН, британский музыкант Дэвид Боуи умер 10 января на 70-м году жизни от рака печени, с которым боролся последние полтора года. В течение карьеры Боуи продал более 136 млн записей и вошел в десятку самых успешных артистов в истории британской популярной музыки.