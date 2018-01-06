Автомобіль Девіда Боуї продали за рекордну суму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Раритетний автомобіль Volvo 262C, що належав британському музикантові Девіду Боуї, пішов з молотка в Швейцарії за рекордну для старих машин суму, передає УНН з посиланням на The Local.
Як повідомляє видання, покупець заплатив за лот 212,8 тисячі швейцарських франків (216 тисяч доларів) при початковій оцінці в 65-75 тисяч франків.
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Належавший Боуї автомобіль Volvo випустили у 1981 році. Машина стала останньою в своєму модельному ряду. Музикант користувався машиною до 1998 року. За цей час пробіг автомобіля становить всього 53 тисячі кілометрів, що, на думку експертів, вплинуло на його ціну.
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Як раніше повідомляло УНН, британський музикант Девід Боуї помер 10 січня на 70-му році життя від раку печінки, з яким боровся останні півтора року. Протягом кар'єри Боуї продав понад 136 мільйонів записів і увійшов у десятку найуспішніших артистів в історії британської популярної музики.