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Автоматическое взвешивание фур: стало известно, где прежде всего буду ловить "перегрузы"

Киев • УНН

 • 18773 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Автоматическое взвешивание фур появится прежде всего в местах скопления грузов: порты, элеваторы, зерновые хабы. Об этом УНН рассказал эксперт Офиса реформ "Укравтодора" Павел Кушнирюк.

Автоматическое взвешивание фур: стало известно, где прежде всего буду ловить "перегрузы"

"Что предполагает эта система? Это означает, что грузовик, который едет по дороге на скорости от 15 до 130 км/ч, будет взвешиваться автоматически, эта информация будет поступать на серверы и будет выдаваться информация по номеру автомобиля", - указал он.

По его словам, около половины всех грузов едут с перегрузом. Автоматическая фиксация позволит контролировать это онлайн и устранить человеческий фактор, объясняет Кушнирюк.

"Автоматическая фиксация скорости запускалась около пяти лет, так как существовали проблемы с доступом. Есть ответственность, чтобы штрафовался не только водитель, но и компания-перевозчик, поскольку транспортное средство может быть в аренде этой компании, и тогда возникает много нюансов. В настоящее время система работает абсолютно корректно и формирует эти данные. Она прошла государственную сертификацию и систему защиты информации", - рассказал Кушнирюк.

По его словам, эта информация передается Укртраснбезопасности и работникам Национальной полиции, которые фактически осуществляют весовой контроль на пунктах рядом с пунктами взвешивания.

Напомним, запуском взвешивания фур в движении (weigh in motion) занимается Мининфраструктуры. По словам министра Владислава Криклия, до конца года по всей территории Украины будут работать около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля "Взвешивание в движени " и еще 100 таких комплексов планируется установить до конца 2021-го.

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