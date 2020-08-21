Автоматическое взвешивание фур: стало известно, где прежде всего буду ловить "перегрузы"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Автоматическое взвешивание фур появится прежде всего в местах скопления грузов: порты, элеваторы, зерновые хабы. Об этом УНН рассказал эксперт Офиса реформ "Укравтодора" Павел Кушнирюк.
"Что предполагает эта система? Это означает, что грузовик, который едет по дороге на скорости от 15 до 130 км/ч, будет взвешиваться автоматически, эта информация будет поступать на серверы и будет выдаваться информация по номеру автомобиля", - указал он.
По его словам, около половины всех грузов едут с перегрузом. Автоматическая фиксация позволит контролировать это онлайн и устранить человеческий фактор, объясняет Кушнирюк.
"Автоматическая фиксация скорости запускалась около пяти лет, так как существовали проблемы с доступом. Есть ответственность, чтобы штрафовался не только водитель, но и компания-перевозчик, поскольку транспортное средство может быть в аренде этой компании, и тогда возникает много нюансов. В настоящее время система работает абсолютно корректно и формирует эти данные. Она прошла государственную сертификацию и систему защиты информации", - рассказал Кушнирюк.
По его словам, эта информация передается Укртраснбезопасности и работникам Национальной полиции, которые фактически осуществляют весовой контроль на пунктах рядом с пунктами взвешивания.
Напомним, запуском взвешивания фур в движении (weigh in motion) занимается Мининфраструктуры. По словам министра Владислава Криклия, до конца года по всей территории Украины будут работать около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля "Взвешивание в движени " и еще 100 таких комплексов планируется установить до конца 2021-го.