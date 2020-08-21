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Автоматичне зважування фур: стало відомо, де передусім ловитимуть “перегрузи”

Київ • УНН

 • 18773 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Автоматичне зважування фур з’явиться передусім у місцях скупчення вантажів: порти, елеватори, зернові хаби. Про це УНН розповів експерт Офісу реформ “Укравтодору” Павло Кушнірюк.

Автоматичне зважування фур: стало відомо, де передусім ловитимуть “перегрузи”

“Що передбачає ця система? Це означає, що вантажівка, яка їде по дорозі на швидкості від 15 до 130 км/год, буде зважуватися автоматично, ця інформація буде надходити на сервери і буде видаватися інформація за номером автомобіля”, — зазначив він.

За його словами, близько половини усіх вантажів їдуть з перегрузом. Автоматична фіксація дозволить контролювати це онлайн і усунути людський фактор, пояснює Кушнірюк.

“Автоматична фіксація швидкості запускалася близько п’яти років, так як існували проблеми з доступом. Є відповідальність, щоб штрафувався не тільки водій, а й компанія-перевізник, оскільки транспортний засіб може бути в оренді цієї компанії, і тоді виникає багато нюансів. На даний час система працює абсолютно коректно і формує ці дані. Вона пройшла державну сертифікацію і систему захисту інформації”, — розповів Кушнірюк.

За його словами, ця інформація передається Укртраснбезпеці та працівникам Національної поліції, які фактично здійснюють ваговий контроль на пунктах поруч з пунктами зважування.

Нагадаємо, запуском зважування фур у русі (weigh in motion) займається Мінінфраструктури. За словами міністра Владислава Криклія, до кінця року по всій території України працюватимуть близько 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю “Зважування у русі” і ще 100 таких комплексів планується встановити до кінця 2021-го. 

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