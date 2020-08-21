Автоматичне зважування фур: стало відомо, де передусім ловитимуть “перегрузи”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Автоматичне зважування фур з’явиться передусім у місцях скупчення вантажів: порти, елеватори, зернові хаби. Про це УНН розповів експерт Офісу реформ “Укравтодору” Павло Кушнірюк.
“Що передбачає ця система? Це означає, що вантажівка, яка їде по дорозі на швидкості від 15 до 130 км/год, буде зважуватися автоматично, ця інформація буде надходити на сервери і буде видаватися інформація за номером автомобіля”, — зазначив він.
За його словами, близько половини усіх вантажів їдуть з перегрузом. Автоматична фіксація дозволить контролювати це онлайн і усунути людський фактор, пояснює Кушнірюк.
“Автоматична фіксація швидкості запускалася близько п’яти років, так як існували проблеми з доступом. Є відповідальність, щоб штрафувався не тільки водій, а й компанія-перевізник, оскільки транспортний засіб може бути в оренді цієї компанії, і тоді виникає багато нюансів. На даний час система працює абсолютно коректно і формує ці дані. Вона пройшла державну сертифікацію і систему захисту інформації”, — розповів Кушнірюк.
За його словами, ця інформація передається Укртраснбезпеці та працівникам Національної поліції, які фактично здійснюють ваговий контроль на пунктах поруч з пунктами зважування.
Нагадаємо, запуском зважування фур у русі (weigh in motion) займається Мінінфраструктури. За словами міністра Владислава Криклія, до кінця року по всій території України працюватимуть близько 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю “Зважування у русі” і ще 100 таких комплексів планується встановити до кінця 2021-го.