Автобусы с около 500 человек и до 300 частных авто: началась эвакуация из Мелитополя

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"Почти 500 людей автобусами выезжают из Мелитополя в Запорожье. К эвакуационной колонне присоединились почти 300 частных автомобилей", - написал Тимошенко.

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram также сообщил, что "из Мелитополя вышла колонна - 6 автобусов с 483 людьми. К колонне присоединились около 300 частных авто. Надеемся встретить людей в Запорожье как можно быстрее! Ждем!".

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Как сообщал мэр города, российские оккупанты ранее отправляли мирных граждан из Мелитополя в оккупированный Крым и блокировали выезды из города.