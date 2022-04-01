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Автобусы с около 500 человек и до 300 частных авто: началась эвакуация из Мелитополя

Киев • УНН

 • 104476 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Из Мелитополя в Запорожье автобусами выезжают около 500 человек. К эвакуационной колонне присоединились почти 300 частных автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Автобусы с около 500 человек и до 300 частных авто: началась эвакуация из Мелитополя

Цитата

"Почти 500 людей автобусами выезжают из Мелитополя в Запорожье. К эвакуационной колонне присоединились почти 300 частных автомобилей", - написал Тимошенко.

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram также сообщил, что "из Мелитополя вышла колонна - 6 автобусов с 483 людьми. К колонне присоединились около 300 частных авто. Надеемся встретить людей в Запорожье как можно быстрее! Ждем!".

Дополнение

Как сообщал мэр города, российские оккупанты ранее отправляли мирных граждан из Мелитополя в оккупированный Крым и блокировали выезды из города.

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