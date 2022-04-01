Автобуси з близько 500 людей і до 300 приватних авто: розпочалася евакуація з Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. З Мелітополя до Запоріжжя автобусами виїжджають близько 500 людей. До евакуаційної колони доєдналися майже 300 приватних автомобілів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
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"Майже 500 людей автобусами виїжджають з Мелітополя до Запоріжжя. До евакуаційної колони доєдналися майже 300 приватних автомобілів", - написав Тимошенко.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram також повідомив, що "з Мелітополя вийшла колона - 6 автобусів з 483 людьми. До колони приєдналися близько 300 приватних авто. Сподіваємося зустріти людей у Запоріжжі якнайшвидше! Чекаємо!".
Доповнення
Як повідомляв мер міста, російські окупанти раніше відправляли мирних громадян з Мелітополя в окупований Крим та блокували виїзди з міста.