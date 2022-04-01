Автобуси з близько 500 людей і до 300 приватних авто: розпочалася евакуація з Мелітополя

Цитата

"Майже 500 людей автобусами виїжджають з Мелітополя до Запоріжжя. До евакуаційної колони доєдналися майже 300 приватних автомобілів", - написав Тимошенко.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram також повідомив, що "з Мелітополя вийшла колона - 6 автобусів з 483 людьми. До колони приєдналися близько 300 приватних авто. Сподіваємося зустріти людей у Запоріжжі якнайшвидше! Чекаємо!".

Доповнення

Як повідомляв мер міста, російські окупанти раніше відправляли мирних громадян з Мелітополя в окупований Крим та блокували виїзди з міста.