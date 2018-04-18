Автобус с украинцами попал в ДТП в Чехии

"Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе перевернулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое (стекло - ред.) автобуса с соотечественниками", - информирует он.



Буквально через 10 минут чешские медики уже были на месте происшествия и оказывали помощь пострадавшим.



В ДТП 8 человек получили ссадины и ушибы, тяжелых травм нет. Всем людям помощь была оказана на месте.



За украинцами был отправлен другой автобус.



Сейчас УНН пытается подтвердить информацию и узнать подробности.

Как сообщал УНН, в больнице скончался один из пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге.

18 апреля объявили Днем траура по погибшим в ДТП.