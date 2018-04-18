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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Автобус с украинцами попал в ДТП в Чехии

Киев • УНН

 • 15586 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Чехии автобус с украинцами попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали 8 человек. Об этом сообщает пользователь Facebook Влад Антонов, передает УНН.

Автобус с украинцами попал в ДТП в Чехии

"Пункт назначения с украинским автобусом в Чехии, в 100 км от границы. На трассе перевернулся прицеп трактора. Колесная ось полетела в лобовое (стекло - ред.) автобуса с соотечественниками", - информирует он.

Буквально через 10 минут чешские медики уже были на месте происшествия и оказывали помощь пострадавшим.

В ДТП 8 человек получили ссадины и ушибы, тяжелых травм нет. Всем людям помощь была оказана на месте.

За украинцами был отправлен другой автобус.

Сейчас УНН пытается подтвердить информацию и узнать подробности.

Как сообщал УНН, в больнице скончался один из пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге.

18 апреля объявили Днем траура по погибшим в ДТП.

Украинские Национальные Новости

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