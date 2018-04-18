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Автобус з українцями потрапив в ДТП у Чехії

Київ • УНН

 • 15586 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Чехії автобус з українцями потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого постраждали 8 осіб. Про це повідомляє користувач Facebook Влад Антонов, передає УНН.

Автобус з українцями потрапив в ДТП у Чехії

"Пункт призначення з українським автобусом в Чехії, в 100 км від кордону. На трасі перекинувся причіп трактора. Колісна вісь полетіла в лобове (скло - ред.) автобуса зі співвітчизниками", - інформує він.

Буквально через 10 хвилин чеські медики вже були на місці події і надавали допомогу постраждалим.

У ДТП 8 осіб отримали садна і забої, важких травм немає. Всім людям допомогу було надано на місці.

За українцями був відправлений інший автобус.

Наразі УНН намагається підтвердити інформацію та дізнатися подробиці.

Як повідомляв УНН, у лікарні помер один з постраждалих у результаті ДТП у Кривому Розі.

18 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими у ДТП.

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