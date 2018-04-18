Автобус з українцями потрапив в ДТП у Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Чехії автобус з українцями потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок чого постраждали 8 осіб. Про це повідомляє користувач Facebook Влад Антонов, передає УНН.
"Пункт призначення з українським автобусом в Чехії, в 100 км від кордону. На трасі перекинувся причіп трактора. Колісна вісь полетіла в лобове (скло - ред.) автобуса зі співвітчизниками", - інформує він.
Буквально через 10 хвилин чеські медики вже були на місці події і надавали допомогу постраждалим.
У ДТП 8 осіб отримали садна і забої, важких травм немає. Всім людям допомогу було надано на місці.
За українцями був відправлений інший автобус.
Наразі УНН намагається підтвердити інформацію та дізнатися подробиці.
Як повідомляв УНН, у лікарні помер один з постраждалих у результаті ДТП у Кривому Розі.
18 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими у ДТП.